美截電池連接 華企否認指控

美國電力公司杜克能源周三出於安全考慮，切斷中國電池製造商寧德時代的大型電池，與北卡羅萊納州海軍陸戰隊基地樂潔恩營的連接。寧德時代周四批評，該公司電池構成潛在安全威脅的指控不實，強調其產品通過美國當局及業界嚴密的安全審查，銷往美國的儲能產品只包括「被動」設備，並未配備通訊介面。（綜合報道）