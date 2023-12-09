兩岸國際

哥國5G招標排拒 華斥欠根據

哥斯達黎加早前拒絕中國參與5G網絡招標，總統查韋斯周三解釋，中國未能夠提供堅實的司法框架防止間諜活動。中國駐哥斯達黎加大使館翌日駁斥，稱指控欠缺根據。查韋斯今年8月訪問美國後，頒布維護網絡安全法令，為投標5G合約的國際企業制訂嚴格安全規則，實質上把華企排除在外，成為中美洲首例。（綜合報道）
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