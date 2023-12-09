中國星洲達成升級自貿協定

【本報綜合報道】正在中國訪問的新加坡副總理兼財政部長黃循財，周四在天津市與中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥會面。會後雙方宣布，中新達成進一步升級《自由貿易協定》的議定書、互免持普通護照人員簽證30天等24項成果。

共24項成果 包括免簽證

丁薛祥表示，雙方要緊緊圍繞中新關係新定位，用好雙邊合作機制會議平台，加強發展戰略對接前瞻性引領，推動既有合作提質升級，挖掘更多合作新增長點，不斷開創新時期中新互利合作新格局。黃循財表示，新加坡願與中方進一步密切各層級交往，深化發展戰略對接，充分發揮新中雙邊合作機制作用，推動兩國關係取得新發展；雙方要共同推動自由貿易，促進區域開放包容。