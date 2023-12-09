美候任副卿 促供太平洋島國新資助

坎貝爾

【本報綜合報道】美國印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）獲總統拜登提名接任副國務卿，他周四出席國會參議院提名聽證會時強調，國會必須批准美國與3個太平洋島國達成的新資助協議，聲言若美方不履行承諾，中國就會伺機而動。

坎貝爾提到美國早前與密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉達成為期20年的新資助計劃，他形容上述島國對美國的安全至關重要，美方負有巨大戰略、歷史、道義責任。若國會拒絕向上述國家批出《自由聯繫條約》資金，可以預料中國的外交官、軍人及其他人員翌日就會在飛機上，試圖為中國爭取更好協議。

拜登政府今年與上述3國簽署《自由聯繫條約》，由美方負責防務並提供經濟援助，同時獲得軍事准入權利。由於美國國會預算爭論，共和黨人要求削減開支，導致總值71億美元（約553億港元）的《自由聯繫條約》開支尚未批出。

崔天凱撰文悼基辛格 另一方面，中國前駐美國大使崔天凱周五在內地報章撰文，悼念上月29日逝世的美國前國務卿基辛格。他指出，中美關係是基辛格的畢生事業及終生成就，中方願與美方探討正確相處之道，推動兩國關係穩步向前，這對雙方都有好處，也將造福世界。

崔天凱