美台貿談獲良好進展 未討論自貿

戴琪

【本報綜合報道】美國貿易代表戴琪周四表示，美國和台灣以今年較早前達成的協定為基礎談判新貿易協定，取得非常好的進展。對於會否與台灣協商自由貿易協定，她指出美國目前不與任何國家討論自貿協定，因1980年代和1990年代達成的協定，不再適合變化中的全球經濟。

戴琪稱正就另一組規定磋商 戴琪在阿斯彭安全論壇接受美國傳媒訪問，表示美台目前就另一組規定磋商，將繼續着眼擴增這些協定，藉此跟台灣經濟達成適合時代的安排。

她指出，美國現在進行的每次貿易談判都融入創新元素，沒人能夠準確預測事態發展，因此從貿易角度而言，美方試圖為每名合作夥伴，制訂依據雙方利益度身訂造的貿易計劃，共同應對全球經濟挑戰。

戴琪指出，美國目前不尋求與任何國家達成非常全面、最大限度自由化的協定，認為這種協定不再適合，如果繼續推動這樣的計劃，是忽略全球與美國經濟動態。台美21世紀貿易倡議首批協定今年6月1日簽署，涵蓋關務行政及貿易便捷化等議題，但沒有納入傳統稱為「市場准入」問題的降低關稅內容。