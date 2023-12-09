台上校收陸賄判囚7年半 上訴駁回

簽宣誓書 月獲萬元

起訴書指出，向男自2016年起擔任台灣陸軍多個單位要職，去年6月擔任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官。其前妻曾經在金門縣旅行社工作，因此認識暗地從事共諜活動的邵姓男子。邵男慫恿向男穿軍服、簽下支持兩岸和平統一的宣誓書，合照後轉交給中共相關組織，換取每月津貼。案件經台灣調查局及國防部政治作戰局今年查獲，檢方依相關證據聲押獲准並依貪污罪起訴向男。