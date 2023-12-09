未接陸觀選團申請 台稱首次

【本報綜合報道】台灣下月舉行總統選舉，兩岸關係緊張。台灣陸委會副主委兼發言人詹志宏周四表示，至今未接獲任何中國大陸觀選團來台申請，這是過往從來未有的現象。對於台東縣政府日前宣布菠蘿、番鬼荔枝恢復輸陸，詹認為這做法恐令為境外組織從事經濟或政治剝削充當代理人的團體復活。

詹志宏指出，大陸至今禁止陸生赴台就讀、不開放觀光團和個人遊赴台。過往台灣總統選舉，大陸均有學者組團赴台觀選，但到目前為止未接到任何申請，據他了解是北京拒絕放行。

他認為目前兩岸單向式交流不健康，台方積極地推進兩岸健康有序交流，透過專案審查方式來台的大陸人很多，期待兩岸交流可逐漸正常化。

指貿易阻礙有損台業界 詹志宏表示，不願意稱呼台東縣菠蘿和番鬼荔枝恢復輸陸的過程為一種「模式」，兩岸農漁產品貿易往來多年，近年陸方刻意避開兩岸協議所建立的聯繫渠道，用非關技術、農漁產品檢疫的理由阻止正常貿易，受傷害的是台灣農漁民。對於北京表示歡迎地方政府與特定政黨協商其他農漁產品輸陸，他指出這恐使「買辦」復活，令台灣農漁民受剝削。