國台辦鼓勵台商下月投票

【本報綜合報道】中國大陸「2023年全國台協會長座談會」周四在北京市舉行，大陸國台辦主任宋濤表示，希望台商台胞順時順勢，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。有出席的台協會長表示，這次座談會重點之一是鼓勵台商下月回台投票。有報道指，中共高層近日召開對台工作會議，就干預明年台灣選舉的策略和工作進行整合和下達指令。

今年台協會長座談會有包括台企聯會務幹部、152家台協會長等約300人參加。根據早前報道，這次座談會重點之一是鼓勵台商明年踴躍返台投票。一名資深台商會長坦言，長沙台協前會長林懷多個月前才因2019年在大陸辦餐會公開支持國民黨被判違反選罷法判囚。台商如今都比較謹慎，「不會說要支持誰，但會鼓勵大家回去投給對兩岸和平相處更有幫助，可以減少兵戎相見風險的選擇」。

大陸被指化整為零方式干預 綜合英國傳媒及台灣傳媒昨日報道，身兼中共中央對台領導小組副組長的大陸全國政協主席王滬寧，近日在北京市親自主持召開對台工作會議。針對明年的台灣選舉，預料陸方將改以「化整為零」的方式進行干預。報道引述台灣安全事務人士稱，中共在這段時間拉攏台灣基層，例子包括以優惠旅遊助選、優惠台商組織機票等。預料愈接近投票時刻，將拉攏更多的統戰對象。