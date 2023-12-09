大陸探空氣球 越中線飄台

解放軍機艦續現身台海 部分作聯合巡邏 台灣國防部昨日繼續通報解放軍飛機在周邊空域活動的情況，並首次公布前一天上午發現一個中國大陸探空氣球，逾越海峽中線向東飄行，約一小時後消失。台灣國防部長邱國正表示，初步了解該氣球隨季候風緣故而飄向台灣。

台灣國防部表示，由周四早上6時至昨日早上6時，發現解放軍26架次飛機及10艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，其中15架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣北部至西南部空域，分別是一架次BZK005無人機、4架次蘇30戰機、8架次殲10戰機、一架次運9通訊對抗機、一架次空警500空中預警機。台灣國防部周四晚上通報，當天晚上7時半起發現大批解放軍飛機出海活動，部分配合艦艇執行聯合戰備警巡。

台防長料季候風推動氣球 特別的是，台灣國防部公布，周四早上11時52分偵獲一個中國大陸探空氣球逾越海峽中線，在基隆西南方約101海里出沒，高度約2.1萬呎並向東飄行，至下午12時55分消失。台灣國防部發言人孫立方解釋，當局以往對於中國大陸氣球的消息，曾單獨發布有關動態，如今決定納入翌日公布的海空動態，目的是令資訊完整化。

台灣傳媒報道，台灣軍方研判後認為該氣球屬於一般氣象探空氣球，受季候風風向影響而飛越海峽中線接近台灣。邱國正表示，該氣球用途可能是探空，又指出探空的範疇很廣泛，包括氣象、航道能否掌控、風力有哪些影響等，都是其研究範圍。

中國大陸探空氣球飛近，在台灣引發安全疑慮的原因，主要是美國今年2月4日出動戰機在南卡羅萊納州沿岸領海上空，擊落一個被指搭載巨型天線及截取通訊信號裝備的中國大陸高空氣球。事件導致兩國關係急轉直下，美方指控中國大陸侵犯領空及違反國際法，北京認為美方「反應過度」，重申氣球用於氣象等科研目的。

福建號航母上現殲35模型 另一方面，社交網流傳在上海市拍攝的最新照片，顯示中國大陸自主研發的航空母艦福建號，飛行甲板近日停放一架相信是殲35艦載戰機的模型，並且準備再次對電磁彈射系統實施「靜載」發射測試。也有照片顯示解放軍第4艘075型兩棲攻擊艦的艦身已經上色，很可能今年底之前下水。同級艦艇分別是海南號、廣西號、安徽號。本報綜合報道

解放軍在台灣周邊空域活動示意圖 運9通訊對抗機 新一艘075型兩棲攻擊艦即將下水。 BZK005無人機 空警500空中預警機 殲10戰機 福建號準備對電磁彈射系統實施「靜載」發射測試。