磁力控機械臂幫忙 智利首例切除膽囊

智利聖地牙哥一間醫院周三成功利用磁力手術系統進行首例膽囊切除術，患者當日已經出院。以機械手臂輔助手術的系統由美國加州硅谷一間醫療設備公司研發。

助醫生操作控制器內窺鏡 名為MARS的磁力手術系統讓醫生透過一塊小磁鐵附在肝臟等器官上，並在患者腹部使用帶有高功率磁鐵的機械臂來操縱。該系統有兩條機械手臂，一條可以操作磁力控制器；另一條控制帶有攝錄機的內窺鏡，用於觀察患者體內情況。機械手臂使醫生可以騰出雙手來使用腹腔鏡器械進行手術。

MARS於9月獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准，而此手術方式比以往手術造成更小傷口和疼痛，可以讓患者更快恢復。MARS還可以減少醫生對手術助手的需求，可在更小的環境下進行手術，為醫院節省空間。

來自智利的研發公司總裁羅德里格斯-納瓦羅（Alberto Rodriguez-Navarro）指，回到家鄉並帶來一些新的、更好的東西，手術成功是激動人心的一刻。在手術中，視力就是一切，MARS讓醫生獲得更好的可視化效果，不但更有效率，也讓每天可以完成更多手術。本報綜合報道