秘魯前總統服刑16年 獲赦免

【本報綜合報道】秘魯憲法法院周二以人道主義為理由，下令赦免已經服刑16年的前總統藤森謙也，他翌日獲釋。

85歲藤森謙也患高血壓、舌癌、神經系統疾病、呼吸道感染，出獄時戴上口罩且身體虛弱，由兒子藤森健二和女兒藤森惠子在旁攙扶，一旁有支持者呼喊口號和高舉橫額。憲法法院在裁決書表示，美洲人權法院無權干涉秘魯國內司法案件的執行，因此決定執行早前給予藤森謙也的特赦。聯合國人權事務高級專員辦事處形容裁決為「令人擔憂的問責倒退」，並指人道主義釋放嚴重侵犯人權人士需要符合國際法。憲法法院去年曾經下令釋放藤森謙也，但因美洲人權法院反對而未能夠成事。

捲入多宗貪案 曾潛逃日本 藤森謙也1990年至2000年出任總統，他是秘魯極具爭議的政治人物，任內嚴厲打擊反政府武裝，大力改革及改善治安，令經濟迅速發展。惟任期後段捲入多宗政治貪污醜聞，2000年藉外訪行程流亡日本，5年後在智利被捕。智利2007年把他引渡予秘魯，2009年以違反人權罪判囚25年。藤森謙也2017年獲得特赦，但其後特赦撤銷並再次囚禁。