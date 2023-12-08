歐人權法庭 查法警射盲示威者

【駐法國記者呂靜儀報道】法國2016年爆發反勞工改革示威，有示威者遭警方橡膠防暴榴彈擊中，導致右眼失明，涉事警員被指使用過度武力。當地傳媒周二報道，歐洲人權法庭已經就案件展開調查，結果可能影響法國其他涉及示威者受傷的案件。

2016年9月15日，46歲男子泰龍（Laurent Theron）在反勞工改革示威中右眼失明。法院去年裁定涉事開槍警員無罪，發射橡膠防暴榴彈是合法自衞。惟事主及其代表律師認為，該名警員當時未受任何威脅，於是向歐洲人權法庭提交訴狀，並引用《歐洲人權公約》第3條，條文列明禁止酷刑和不人道或有辱人格的待遇或處罰。

或影響其他同類案 泰龍代表律師周一發表聲明，表示經過7年法律鬥爭，案件出現前所未有轉折，歐洲人權法庭決定對法國政府啟動法律程序，可能對法國其他示威者受傷案件產生重大影響，包括涉及2018年至2019年的黃背心運動。歷時一年的黃背心運動造成約2,500名示威者受傷，其中23人失明，另約1,800名警察受傷。