不滿人蛇政策 英大臣辭職

【本報綜合報道】英國政府周三提出把非法移民遣送盧旺達的緊急立法草案後，入境事務國務大臣鄭偉祺當天辭職，表示政府的緊急立法內容做得不夠，去阻止「可能導致盧旺達計劃癱瘓的法律挑戰」。英國傳媒形容，鄭偉祺的辭職使內閣陷入危機。

首相拒退出《歐洲人權公約》 當地傳媒周三率先報道鄭偉祺辭職的消息，內政大臣祁湛明後來在下議院被議員詢問時證實有關消息。報道指出，在首相辛偉誠拒絕鄭偉祺要求英國退出《歐洲人權公約》後，後者便辭職。鄭偉祺在給辛偉誠的辭職信中，感謝對方在商議該緊急立法的討論中，傾向他的立場，但認為草案沒有提供讓「盧旺達計劃」最好的成功機會。

周三公布的法案草案，將強制法官把盧旺達視為一個安全國家，並賦予國務大臣在考慮遞解非法移民出境的個案時，無視英國《人權法》部分條款的權力。惟它沒有像前內政大臣柏斐文等右翼強硬派所要求的那樣，提供駁回《歐洲人權公約》的權力。鄭偉祺此前也提議英國政府退出《歐洲人權公約》，當祁湛明在下議院概述立法草案的細節時，政府面臨保守黨右翼分子全面反對的威脅。

辛偉誠形容，這次緊急立法具有里程碑意義，將可以控制英國的邊境情況，遏止民眾冒險橫越英倫海峽，同時結束不斷出現的法律挑戰，期望最快明年春季開出「盧旺達計劃」下的首班航班。