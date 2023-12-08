認忽視新冠疫劫 前英揆約翰遜道歉

出席聽證會 示威民眾斥「殺人犯」 全球開始走出新冠陰霾，英國去年夏天開始展開政府應對疫情調查。前首相約翰遜前天出席聽證會時承認任內忽視新冠嚴重性，低估病毒傳播規模及速度，更未獲其他官員告知需立即採取緊急行動，為此向在大流行期間經歷痛苦、損失及折磨國民道歉。

英國2020年1月出現首宗新冠確診病例，疫情隨後在全國大規模迅速擴散，截至上周累計超過2,481萬人染疫，逾23萬名患者死亡，是全球其中一個染疫數及病歿數最高國家。約翰遜前天早上7時天未光已抵達現場，較原定時間提早3小時，成功避開場外大部分示威人士。

當聽證會開始後，約翰遜發言初時提到自己能夠理解患者及家屬感受，為此不斷致歉，期望是次調查能夠給出有關家庭要求答案。被問及政府在應對疫情期間犯下哪個最嚴重錯誤時，他指很難分級列出問題，他與政府當時已盡最大努力，同時承認可用另一手法應對，會為當時所有決定負責。

若只計算西歐國家，英國患者死亡率僅不及意大利，排名第二位。面對聽證會代表律師基思（Hugo Keith）質問，會否認為政府決策導致國民過度死亡時，約翰遜一度辯稱由於新冠發病率高，加上國內人口密度較高，影響全國死亡率，之後改口：「答案是我不知道。」

稱低估傳播速度 為遲封城解畫 自疫情爆發後，英國2020年3月曾封鎖全國，其中英格蘭同年11月迎來另一次封城，卻被外間質疑太遲行動。約翰遜解釋封城恐會引起民眾厭倦，即使提早行動亦未能預防另一波疫情在較後時間爆發。他承認政府當時除了封城，已無其他更好抗疫工具可用。

經短暫休息，約翰遜回來後提到，英國2020年1月疫情看似只是一件小事，更獲時任衞生大臣夏國賢告知會「密切關注」，詎料同年2月底開始擴散，不過政府當時沒有重視，無把疫情升級成國家關注問題。他提及意大利當時爆疫情況令其感到憂慮，並承認政府當時忽視疫情，應更早意識問題，而自己也應及早明白有關嚴重性。

指群體免疫只是副產品 非目標 談及備受爭議「群體免疫」言論時，約翰遜指出有關言詞導致國民誤信政府試圖讓病毒不受控地擴散，事實並非如此，相反政府透過英國國家衞生事務局（NHS）保障民眾生命，群體免疫只是抗疫行動「副產品」而非目標。

在場外，大批示威者高舉逝去親友照片，部分人強調不會接受約翰遜道歉，甚至有人在場內高呼「你是個殺人犯。」2019年7月至2022年9月，約翰遜出任首相，在應對疫情期間爆出多宗醜聞，成為下台導火線。在死者家屬巨大壓力下，他前年同意展開獨立調查，預計需時3年完成，明年開始發布中期報告。本報綜合報道