領土爭議 委國出兵接壤圭亞那邊境

【本報綜合報道】委內瑞拉與鄰國圭亞那長期有邊境領土爭議，對埃塞奎博地區提出主權聲索。西班牙傳媒周三報道，委內瑞拉總統馬杜羅已經向邊境派出軍隊。

巴西增兵防武裝對抗 報道指，人數不明的委軍士兵派駐阿馬庫羅三角洲州彭塔巴利馬。1,040萬名委內瑞拉國民在周日公投中同意吞併，馬杜羅在新地圖把埃塞奎博稱為圭亞那－埃塞奎博，他周二稱，大英帝國及其繼承人實際佔領並摧毀圭亞那－埃塞奎博，希望和平收回失地，宣布任命卡韋略（Alexis Rodriguez Cabello）少將為圭亞那－埃塞奎博州長。圭亞那總統阿里指控委內瑞拉企圖吞併圭亞那逾三分之二領土，直接威脅該國領土完整、主權、政治獨立，並違反國際法基本原則，聲言會加強預防措施保衞領土。

巴西國防部向西北部邊境、接壤委內瑞拉及圭亞那的羅賴馬州增兵，博阿維斯塔支隊分隊兵力由90人增至130人。巴西外交部拉丁美洲及加勒比大使帕多萬表示，密切關注事態發展，相信在巴西和其他鄰國斡旋下，不會出現武裝對抗。埃塞奎博歸屬問題爭端持續逾百年，委內瑞拉認為應該按照西班牙殖民時期劃界劃歸委方，圭亞那主張承認1899年國際仲裁結果，區內豐富的石油資源令爭端加劇。