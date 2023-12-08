古特雷斯籲安理會 防加薩陷人道災難

【本報綜合報道】聯合國秘書長古特雷斯周三罕有地根據《聯合國憲章》第99條規定，致函安理會主席呼籲安理會成員採取措施，避免巴勒斯坦加薩地帶人道主義災難。

該條款規定，聯合國秘書長可以將任何認為可能威脅國際和平與安全的事項提請安理會注意，聯合國秘書長很少引用這項條款，這也是古特雷斯2017年就任聯合國秘書長以來首次援引這項條款。

古特雷斯在信中說，目前情況下，有意義的人道主義行動無法進行，人道主義物資嚴重不足；由於各項供應與燃料短缺，加上通訊不暢，聯合國與合作夥伴採取人道主義行動的能力受重創，國際社會有責任動用全部影響力，避免以巴衝突進一步升級並結束危機。他呼籲安理會成員推動避免加薩地帶人道主義災難，並呼籲以色列和回教激進組織哈馬斯宣布人道停火。

加薩衞生部指一天百名巴人被殺 同日，聯合國救濟和工程處表示，加薩地帶南部超過60萬人接到撤離令，以避免遭以軍襲擊，然而，近一半接到疏散令的人此前被迫離開家園，避難所已經超出容納能力，因此他們無處可去；加上人道主義援助有限，救濟行動處於崩潰。加薩地帶衞生部周三表示，至少100名巴人在過去一天被殺，其中約60人在以軍攻擊北部賈巴利亞難民營時喪生。