包圍哈馬斯領袖住所 以軍稱象徵性勝利

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周三表示，以色列國防軍已經包圍巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖、創始成員之一辛瓦爾（Yahya Sinwar）在加薩地帶南部地區最大城市汗尤尼斯的住所，又指抓到他只是時間的問題。內塔尼亞胡高級顧問雷格夫（Mark Regev）形容這是象徵性的勝利，而且很快變成「實質的勝利」。

辛瓦爾在汗尤尼斯的難民營長大，以色列指控他是今年10月7日哈馬斯襲擊以色列的策劃者。以色列國防軍發言人哈加里拒絕向傳媒闡述內塔尼亞胡的說法，僅稱「辛瓦爾的住所就在汗尤尼斯」，表示辛瓦爾「不在地面」而是躲在地下，又稱以軍的任務是「找到辛瓦爾並殺死他」。另有報道指，沒有迹象顯示辛瓦爾在住所內。

突襲加薩地道 以軍佔上風 哈加里又指，以色列國防軍的突擊旅和其他特種部隊在汗尤尼斯發動突襲，突破哈馬斯汗尤尼斯旅的防線，並首次開始在該區的中心地帶展開行動，在空軍支援下找到大約30個地道出入口並將其摧毀。他聲言哈馬斯對以軍的突襲感到驚訝，並指以軍同時在加薩地帶北部地區舒加艾耶和賈巴利亞深化攻勢，以軍在以上三地的戰鬥都佔上風。