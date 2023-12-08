美屢遭也門叛軍施襲 沙特促克制

【本報綜合報道】伊朗支持的也門叛軍青年運動，近期連番與美國海軍交手。英國傳媒周三揭露，沙特阿拉伯要求美國保持克制，並同時與伊朗等中東國家均希望藉青年運動向美國施壓，迫使以色列停止進攻巴勒斯坦加薩地帶。

向美施壓圖逼以停火 以色列與回教激進組織哈馬斯爆發衝突兩個月以來，「抵抗軸心」勢力之一的青年運動不斷發射火箭和無人機襲擊以色列和美國目標，以示支持巴勒斯坦，更表明行動持續至以色列停止進攻加薩地帶。襲擊威脅中東地區海上石油運輸通道，沙特阿拉伯是全球最大石油出口國。知情人士透露，沙特阿拉伯向美國施壓要求克制和結束加薩地帶衝突，避免事態進一步升級，目前對美方處理局勢的方式感到滿意。

中國今年成功斡旋伊朗與沙特阿拉伯恢復外交關係，沙特阿拉伯尋求退出與青年運動長達近9年的戰爭，專注發展經濟。知情人士透露，即使加薩地帶戰火紛飛之際，沙特阿拉伯仍然尋求推進也門和平進程。另一方面，青年運動代表上月在德黑蘭與伊朗官員會面討論襲擊，同意以可控方式採取行動，幫助迫使以色列結束衝突。伊朗不尋求地區發動全面戰爭，憂慮自身捲入其中，並與美國一直透過中間人就青年運動襲擊交換資訊，兩國均呼籲保持克制。