普京訪中東 俄機掛彈護送

快閃阿聯酋及沙特 提升影響力抗衡美 中東地區局勢惡化之際，俄羅斯總統普京周三「閃電式」訪問阿聯酋及沙特阿拉伯，讚揚俄方與兩國的關係達到前所未有之高水平；分析認為他是希望提升俄羅斯在區內的影響力。面對美國增兵中東地區，普京今次出行乘坐的總統專機，獲得空軍4架蘇35S戰機「跨國式」全程護航，掛載空對空導彈警戒伴飛。

普京首站抵達阿聯酋阿布扎比，與阿聯酋總統內哈延舉行會談。內哈延表示，阿聯酋是俄羅斯在中東和波斯灣地區的最大貿易夥伴，也是俄羅斯經濟的最大投資者，雙方將繼續努力，加強能源、基礎建設、先進技術等領域合作。普京說，阿聯酋是俄羅斯在阿拉伯世界的主要貿易夥伴，雙方產業合作不斷推進，正在落實一批大型石油天然氣項目，並在「OPEC+」（石油輸出國組織及其盟友）的框架加強合作。

攻烏後罕有出國訪問 普京之後轉往沙特阿拉伯首都利雅得，會晤沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼。普京稱沒有甚麼能夠阻擋兩國友好關係發展，雙方在政治、經濟、人道主義領域保持穩定關係，俄方尊重沙方獨立自主建設未來的意願。穆罕默德‧薩勒曼表示，兩國政治合作有助加強地區安全，雙方在能源、貿易、投資等領域合作取得很大成功，在深化合作方面具有很多利益契合點和巨大發展潛力；他亦接受普京的訪俄邀請。

值得留意的是，普京因發動全面戰爭入侵烏克蘭，遭國際刑事法院發出拘捕令，限制出境外訪的國家對象，所以過去兩年甚少出國，例如今次到訪遠離俄方國界的國家，情況更是罕見。國際刑事法院根據《國際刑事法院羅馬規約》成立，阿聯酋是簽署國但未批准，沙特阿拉伯既無簽署亦無批准，普京可以「無後顧之憂」訪問。

普京今次中東地區之行的另一個看點，就是其總統專機由國內起飛南下至降落阿布扎比為止，都獲得俄方戰機掛彈護航，包括飛越裏海及伊朗空域期間。根據俄羅斯官方傳媒發布的影片，戰機掛載R77型及R73型空對空導彈。克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，護航戰機由頂級飛行員駕駛，他們在大雨及強風的艱難天氣情況下起飛。他透露，俄方事前從專機與戰機編隊飛越領空的國家，取得特別飛行許可。本報綜合報道