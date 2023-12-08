北約F16非駐烏基地 俄：亦會打擊

【本報綜合報道】俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周三警告，北約國家援助烏克蘭的美製F16戰機，即使在烏克蘭以外基地起飛，將是合法打擊目標。她批評，美國為首的軍事集團以拯救烏克蘭為幌子，對俄羅斯發動混合戰爭。

美向烏提供13.7億安全援助 扎哈羅娃在例行記者會上表示，俄羅斯知道西方即將向烏克蘭援助先進戰機，首批交付預計可以明年完成。惟烏克蘭大部分機場的基礎設施已經摧毀，F16戰機將駐紮在烏克蘭以外的國家，包括波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞。

扎哈羅娃表明，俄軍將把站在烏軍一方參與衝突的戰機，視為合法摧毀目標；又指北約在俄烏戰爭愈陷愈深，加劇與俄羅斯直接發生軍事衝突的風險。

美國國防部同日宣布，向烏克蘭提供新一批總值1.75億美元（約13.7億港元）安全援助，將從庫存撥出涉及防空用途的AIM9M及AIM7空對空導彈、M142高機動多管火箭系統彈藥、155和105毫米炮彈、高速反輻射導彈、400萬發輕武器彈藥以及反坦克導彈等。

另一方面，英國傳媒周三報道，烏克蘭向美國列出一份軍事援助清單，首次要求提供薩德導彈防衞系統、F18戰機、阿帕奇攻擊直升機等，以滿足與俄軍作戰需要。