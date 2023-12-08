美撥款法案援烏以台 參院失利

拜 登

【本報綜合報道】美國國會參議院周三表決總統拜登提出的緊急撥款法案，以援助以色列、烏克蘭、台灣。在共和黨反對下，法案未通過程序投票，不能夠進入辯論環節。拜登表明願意在邊境安全問題向共和黨作出重大妥協，但警告若烏克蘭得不到援助，俄羅斯就會重新獲得戰爭動力，然後攻擊北約，最終導致美俄軍隊交戰。

緊急撥款法案的程序投票結果為49票對51票，低於推進法案所需的60票同意門檻。參議院共和黨領袖麥康奈爾發言時指摘，部分參議員寧願讓俄羅斯踐踏歐洲一個主權國家，也不願意盡力維護美國的主權邊界，為了堅持開放邊界而危害全世界安全。民主黨指摘共和黨利用烏克蘭命運，推動限制邊境的議程；參議院民主黨領袖舒默表示，將繼續與共和黨合作尋找解決方案。

拜登警告或令美俄交戰 拜登強調通過法案刻不容緩，國會需要在假期休會前通過對烏克蘭的補充撥款，形容國會共和黨人願意給俄羅斯總統普京最大禮物，放棄美國在全球領導地位。

他警告若美國不向烏克蘭提供更多援助，可能導致其他盟國放棄向烏克蘭提供資金；若普京攻下烏克蘭，就會繼續攻擊北約盟國，而美國有條約義務出兵協防，不能夠讓普京獲勝。