又失威 意外墜海釀8死 美軍魚鷹機全面停飛

美國空軍一架魚鷹運輸機上月29日在日本鹿兒島縣屋久島墮海，造成8名機組人員全部罹難。美國軍方周三宣布停飛全部近500架魚鷹運輸機，涉及空軍、海軍、海軍陸戰隊，影響兩支正在海外執行任務的部隊，復飛日期未定。初步調查顯示，肇事魚鷹運輸機或因「材料失效」而墜毀，而非機組人員失誤引起。

美國空軍特種作戰司令部周三表示，司令鮑恩費恩德（Tony Bauernfeind）當天指示旗下型號為CV22B的魚鷹運輸機停飛，以便在繼續調查失事原因的同時降低風險；初步調查顯示故障根本原因尚不清楚，停飛為徹底查出成因，以及為機隊重新執行飛行任務提出建議，給予充足的時間及空間。聲明也指出，感激日本自衞隊、日本海上保安廳、日本執法部門及民間志願人士，為搜救美方人員的行動提供協助。

涉500架 影響兩支海外部隊 美國海軍航空系統司令部同日也以出於謹慎為由，宣布海軍及海軍陸戰隊的魚鷹運輸機停飛，型號分別是CMV22B及MV22B；又稱今次決定屬於額外的風險降低管控措施，確保美方人員安全，重申飛行員及機組人員的安全，是軍方的頭號重點。不過，美國空軍特種作戰司令部及美國海軍航空系統司令部均未有說明停飛實施多久；美國傳媒指美國魚鷹運輸機數量分別是空軍51架、海軍陸戰隊400架、海軍27架。

今次停飛對美國海軍及海軍陸戰隊的影響較大，目前在西太平洋部署的航空母艦卡爾文森號，操作型號為CMV22B的魚鷹運輸機，用於艦上運輸。現時在紅海戒備的兩棲攻擊艦巴丹號，艦上部署海軍陸戰隊的MV22B魚鷹運輸機；若以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的衝突擴散至其他中東國家，它們必要時執行緊急撤離任務。

魚鷹運輸機是傾轉旋翼機，起飛和降落方式如同直升機，飛行期間可以像飛機向前旋轉螺旋槳，以更快速度巡航。這款採用混合飛行方式的飛機2007年開始服役，但在研發、測試、成軍期間意外頻生，至今有50多名官兵在相關飛行測試或訓練喪生，單是過去20個月累計有20人喪生，其飛行安全表現持續在美國國內外引發關注。

曾拒全面停運 日民間不滿 日本是美國以外唯一魚鷹運輸機使用國，陸上自衞隊在今次事故後第一時間宣布全數14架停飛，直至「情況明朗」為止。美國國防部起初沒有下令魚鷹運輸機全面停飛，只安排在飛行前維修及檢查，駐守日本東京都橫田空軍基地的CV22B魚鷹運輸機停飛，但沖繩縣普天間基地的MV22B魚鷹運輸機持續飛行，引起日本民間不滿。

值得留意的是，美國空軍、海軍、海軍陸戰隊部分魚鷹運輸機今年2月曾停飛，理由是機身的離合器硬接合出現問題，因此需部分停飛安排更換改良的組件。去年8月，空軍亦停飛旗下魚鷹運輸機，指此前6周發生兩宗離合器硬接合問題。本報綜合報道

美國空軍魚鷹運輸機在日本飛行時失事墮海。 美國魚鷹運輸機基本規格 美國海軍陸戰隊魚鷹運輸機部署在兩棲攻擊艦巴丹號。 美國魚鷹運輸機近年事故一覽