受賄罪成 國家糧儲局前局長囚10年

張務鋒

【本報綜合報道】中國最高人民法院發布消息，四川省德陽市中級人民法院周二對國家發展和改革委員會前黨組成員、國家糧食和物資儲備局前黨組書記、局長張務鋒受賄一案公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑10年，並罰款100萬元（人民幣‧下同，約110萬港元），追繳其扣查在案的受賄犯罪所得財物及其孳息，上繳國庫。

經審理查明，張務鋒2003至2022年利用擔任不同職務上的便利，以及其職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、幹部選拔任用等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合1,647萬多元（約1,825萬港元），其中160萬元（約177萬港元）至案發時尚未實際取得。

非法收受財物1825萬元 法院認為，張務鋒的行為已構成受賄罪，鑑於其到案後如實供述全部罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息已全部扣查到案，具有法定、酌定從寬處罰的情節，對其可依法從輕處罰，遂作出上述判決。

據官方去年12月通報，63歲的張務鋒已因嚴重違紀違法，被開除了黨籍以及公職。