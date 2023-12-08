傳沒收老翁過冬煤 當局稱劣質違規

【本報綜合報道】網傳河北省石家莊市贊皇縣南邢郭鎮政府工作人員，疑進門沒收一名七旬老翁逾一噸煤，引起政府部門高度重視並展開核查。鎮政府周三通報稱，該老翁家中存放的屬劣質散煤，違反相關規定，但未有當場收繳。

通過廣告購買1.5噸 事發於周二上午11時許，多名鎮政府工作人員前往劉姓老翁家中檢查過冬用的煤球，發現是劣質散煤。劉翁指一周多前通過街上廣告，以逾1,700元人民幣（約1,870港元）購買了1.5噸煤，燒得旺且無味，聲稱工作人員沒收全部散煤，指劣質散煤不能用。鎮政府工作人員回應，石家莊已明令禁止燒劣質散煤多年，清潔型煤亦有國家補貼。

南邢郭鎮政府周三通報，工作人員在北馬村逐戶排查時，發現劉翁家的院內有大堆散煤，遂向對方講解散煤管控有關政策，以及散煤燃燒對大氣污染危害性，並未收繳該批散煤。鎮政府表示，未來將嚴格按照大氣污染防治有關要求，進一步加大散煤排查管控力度，並加大宣傳教育引導力度，積極宣傳清潔型煤的好處。