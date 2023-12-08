麗江倡節儉 籲「殺豬飯」自宰自食

【本報綜合報道】「殺豬飯」是雲南、貴州及四川等地農村過年習俗，村民年底選好日子殺年豬，迎接新年來臨。內媒周三報道，雲南省麗江市多個鄉鎮近日發表移風易俗節儉殺年豬倡議，建議養豬戶盡早或統一屠宰年豬，提倡自宰自食，避免鋪張浪費，以及防止動物疫病擴散，引起熱議。

過年邀鄉鄰共享 有利溝通 雲貴川等地農村會在年底邀請親朋戚友共進殺豬飯，講究當天即宰即食豬隻，不僅肉味鮮美，更能烘托出濃厚年味。麗江市龍蟠、魯甸、寶山、七河等鄉鎮最近提出倡議，包括建議各村民小組織農戶，集中統一盡早屠宰年豬，切勿宰殺或使用患病或已死豬肉，安全衞生加工保存年豬肉，杜絕擺排場、比闊氣等大搞風氣，呼籲村民勸導身邊親友文明節儉。

有意見認為，殺豬飯是鄉鄰溝通交往傳統方式，若取消舉行則顯得缺少年味和煙火氣。不過亦有人認為節儉殺年豬本意不錯，形容部分地方殺豬飯性質變味，開始相互攀比，逐漸發展成大吃大喝。相關鄉鎮工作人員回應指，倡議目的為防止動物疫病擴散，並提倡節儉，並非一刀切禁辦。