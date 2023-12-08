大學足球賽打交 觀眾闖入遭圍毆

【本報綜合報道】湖南省近日有大學足球隊在比賽中途發生球員打鬥，期間有觀眾衝入球場，遭球員圍毆。內媒周二獲得賽事仲裁委員會的通報顯示，取消涉事兩隊的比賽資格和成績。網傳畫面顯示現場一片混亂，有人疑受傷躺臥在地上。

球證判犯規 引發口角 通報指出，周一長沙理工大學和湖南工業大學男子足球隊在比賽中打架。仲裁委員會認定，在當日下午舉行的2023年湖南省青少年校園足球大學生聯賽組（超級組）比賽中，上述兩隊球隊踢至第77分鐘，球證判罰長沙理工犯規後，雙方球員發生口角，期間湖南工業有球員用胸部撞擊長沙理工的球員，另一名長沙理工的球員不顧球證勸阻，將湖南工業一名球員抱摔。

在球證和湖南工業一名教練阻攔下，場面得到控制。此時，兩名觀眾從看台上跨越警戒線闖入長沙理工技術區，其中一人用肩膊碰撞其替補球員。及後該隊少數球員不顧領隊、教練和其他球員勸阻，圍毆上述觀眾。

通報指出，事件導致場內一度混亂，造成惡劣影響。仲裁委員會經研究決定，取消上述兩支球隊的比賽資格和成績，責成兩隊於周二下午一時前離開本賽區，其他相關處罰則報請上級教育行政部門。