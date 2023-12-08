免實名網約出租房 監管漏洞恐生罪案

內地近年興起網約出租房，住客只需透過電子支付及網上選房等形式，毋須與屋主見面即可入住房間。內媒前天報道，廣東省廣州市及江蘇省南通市等地網約房存在監管漏洞，無法落實實名、實數、實時及實情「四實」制度，容易滋生違法犯罪案件之餘，消防及衞生問題恐成隱患。

經調查，內媒記者早前透過手機應用程式找到大量房源，其中網約房往往不會在明顯位置顯示商戶名稱，就連具體地址或門牌號碼等訊息也是模糊不清，需首先支付租房費用才收到短訊，再獲告知房間實際位置及電子鎖密碼等資料。

需先繳房租才獲知地址 當抵達目的地後，記者發現該間位於廣州南站附近網約房所在商業中心沒有標明房間到底屬於「民宿」抑或「網約房」指示牌。整層20多間房間依次排開，木門均設有房間號碼，與酒店格局相似，卻沒有前台，只見清潔人員，根本無人理會是否需要提供身份證明文件。

除了床鋪，網約房亦提供洗衣機等設備，還設有鋅盤及廚房操作台等，換言之可在房內洗衫煮飯，租客能夠在此長期住宿。直至退房一刻，記者與網約房店家從未見面，即使致電對方亦無人接聽。

與廣州網約房一樣，記者發現另一間位於南通網約房亦透過相同手法出租，不過入門前需掃描二維碼，再填寫真實姓名及身份證號碼，經人臉識別認證後方可入住。然而，該網約房始終沒有前台，即代表相關人員不會現場核實住客身份及人數等。

不核實租客身份涉違規 針對旅館接待未成年人入住查驗登記、入住詢問、可疑情況報告等重點環節，公安部2021年6月已提出必須詢問監護人聯絡方式等「五必須」要求。其中南通市公安局去年在江蘇省率先制訂《關於規範住宿類新業態治安管理工作的指導意見（試行）》，通過「三實五必須」加強監管，保障住宿人員合法權益。

惟江蘇省宿遷市宿豫區人民檢察院檢察官江婷提到，相關問題存在已經很久，加上罰款威懾力不夠，導致出現安全隱患。她呼籲相關部門應推動針對網約房立法工作，加以完善當前不足之處，讓網約房脫離治安窪地。本報綜合報道