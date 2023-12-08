假共諜案無罪 向心夫婦控王立強誣告

【本報綜合報道】香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心夫婦，3年前在台灣捲入王立強「假共諜案」而限制出境1,426天，最終判無罪釋放。台灣傳媒昨日報道，向心夫婦上周向台北地檢署控告王立強及其友人「A君」涉嫌誣告；台北地檢署已經指派檢察官偵辦，並把王立強列為被告，將依法傳召他受查。

身處外地 檢方或通緝

倘若身在外地的王立強不接受傳召，檢方不排除通緝。向心夫婦聘請台灣律師事務所，致函兩間傳媒機構及撰文記者，要求限期內更正共諜案錯誤報道，否則提告。向心夫婦也對台灣高等法院在二審判決後，仍然維持兩人的出境限制提出抗告。一審判無罪後，高院二審今年9月16日駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。高等檢察署今年8月駁回台北地檢署再議，確定不起訴。由於檢察官今年10月11日限期屆滿前未提出上訴，向心夫婦維持無罪定讞，他們一周後返港。