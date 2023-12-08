陝西採樣試管拭子傾倒荒地
【本報綜合報道】陝西省西安市周一有市民發現，未央區漢城街道辦一處村莊的荒地上傾倒大量核酸採樣試管、採樣拭子等垃圾，擔心危害或污染環境。漢城街道辦周二證實情況並清理現場，強調不存在病毒外洩問題，正在協助警方調查試管和拭子的來源。
街道辦稱無病毒外洩
現場為未央區雷寨夢廣場附近，採樣試管和拭子遍布一地，有網民詢問這些試管是空的還是用過的。漢城街道辦工作人員指出，這些是過期的採樣試管和拭子，傾倒地是其轄區一處村莊的閒置土地，位置比較偏僻。街道辦周二聯合未央區衞健局趕到現場處置，並按照規範要求清理荒地上的垃圾。未央區衞健局工作人員亦表示已經派人處置，經了解確認現場傾倒的核酸採樣試管並未使用過，沒有洩漏病毒的安全隱患。業務科室將協助警方調查，積極處理後續事宜。
漢城街道辦正在對轄區開展全面排查，一旦發現同類違法傾倒的情況，清理後會交由警方調查來源。工作人員稱，嚴格來說現場傾倒的過期未使用核酸採樣試管和拭子不算醫療廢棄物，目前向上級部門匯報，進一步研判具體應如何判定和處置這類垃圾的性質。
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