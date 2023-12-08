陝西採樣試管拭子傾倒荒地

街道辦稱無病毒外洩

現場為未央區雷寨夢廣場附近，採樣試管和拭子遍布一地，有網民詢問這些試管是空的還是用過的。漢城街道辦工作人員指出，這些是過期的採樣試管和拭子，傾倒地是其轄區一處村莊的閒置土地，位置比較偏僻。街道辦周二聯合未央區衞健局趕到現場處置，並按照規範要求清理荒地上的垃圾。未央區衞健局工作人員亦表示已經派人處置，經了解確認現場傾倒的核酸採樣試管並未使用過，沒有洩漏病毒的安全隱患。業務科室將協助警方調查，積極處理後續事宜。