網傳當局監聽名單台指境外投放

【本報綜合報道】台灣總統選舉將至，周三有社交網爆料貼出情治單位監聽資料，對象包括前國民黨副主席曾永權、行政院長室機要、立委、退役將領等。最高檢察署回應指，這是境外勢力的認知作戰，已經責成台北地檢署偵辦。民進黨立院黨團昨日稱，認知到中國大陸干預選舉手段愈來愈複雜。

社交網貼出的情治單位監聽資料，對象包括多名台灣政治人物，貼文附上監聽機關、字號、時間、對象、執行人員等資訊，並指資料是在暗網高價購得。最高檢察署指出，調查後發現這是經由境外伺服器將訊息投放至台灣社交網，內容夾雜簡體字、西元紀年、擅加職稱或電話國碼。

檢察署稱造成社會不安 最高檢察署指出，這顯然是境外勢力的認知作戰，企圖蠱惑人心造成社會不安與對立，呼籲民眾切勿輕信謠言或加以渲染，以免受到誤導與利用。針對這波認知作戰的幕後主使者，該署責成台北地檢署指派檢察官迅速查清。調查局強調監聽資料是假訊息，名單是加工拼湊而成，前年已經在網絡傳播。