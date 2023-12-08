緬外長冀華助實現國內和平

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周三在北京會見來華共同主持瀾湄合作第八次外長會的緬甸副總理兼外交部長丹穗，王毅指中緬是全面戰略夥伴，始終相互支持和信任，中方期待緬甸在憲法框架下盡快實現國內和解，繼續政治轉型進程。緬方則稱，將堅決打擊電訊詐騙等跨境違法犯罪行為，與中方就此開展全面協調配合。

王毅表示，瀾湄合作始終走在踐行構建人類命運共同體理念、親誠惠容周邊外交理念的最前沿，中方願與瀾湄國家一道辦好外長會，共商合作大計，共促區域繁榮。他指出，中方從不干涉緬甸內政，讚賞緬方堅持一個中國原則，相信緬方會一如既往堅決反對「台獨」行徑，支持中國統一大業。中方願與緬方分享中國式現代化經驗，積極推進中緬經濟走廊建設。

丹穗表示，今次瀾湄外長會意義重大，期待與中方密切合作，推動會議取得成功。緬方高度重視發展對華關係，願深化各領域合作，共同構建緬中命運共同體；同時將加快國內協調，積極推進經濟走廊建設。他提到，緬甸國內仍然面臨不少挑戰，希望繼續得到中方支持幫助，實現國內和平穩定。

中泰允共同打擊電騙 另外，王毅亦會見來華參加瀾湄合作第八次外長會的泰國副總理兼外長班比。王毅表示，泰國總理賽塔上任之初即成功訪華，為新時代兩國關係發展注入強勁動力，中方願意與泰方一同落實領導人共識，建設好中泰命運共同體，推進好各領域務實合作。班比表示，在「一帶一路」框架下，開展互聯互通合作，符合各方利益，泰方願意積極推動泰中和泰老中鐵路，早日開通；歡迎中國高科技企業赴泰投資，也將強化安全保障措施，堅決打擊電訊詐欺等跨國犯罪。