華稱願加強聯國維和能力

【本報綜合報道】聯合國維和部長級會議周二至周三在加納首都阿克拉舉行，中國國防部代表團出席。中方周三在大會發言時表示，願加強維和待命能力建設、舉辦維和國際培訓班次、開展維和理念經驗交流，為維護國際和平與安全作出更大貢獻。

中方表示，作為聯合國安理會常任理事國，堅定不移推進構建人類命運共同體，呼籲共同踐行全球安全倡議，堅持真正的多邊主義，為世界和平發展擔當盡責。中方強調，致力維護維和基本原則、加強維和能力建設、保障維和人員安全，為支持改進和加強聯合國維和行動，推動落實聯合國秘書長「為維和而行動」倡議及其落實措施。

57國作全新承諾 聯合國通報，在與會的91個成員國中，有57國作出全新承諾，助力聯合國維和行動應對當前及未來的挑戰和需求。其中有33國承諾向維和行動追加派遣110多支軍警隊伍，包括快速反應部隊和快速部署部隊，保護平民並提升維和人員安全。45國承諾，就維和情報、平民保護、促進性別平等的領導力以及預防性剝削和性虐待等一系列關鍵問題，提供專門培訓等。