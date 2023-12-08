G7聲明擬與華建穩定關係

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）領袖周三舉行視像會議，邀請烏克蘭總統澤連斯基與會，談及俄烏戰爭、以巴衝突、兩岸局勢等重要議題。會後發表聲明，強調準備與中國建立有建設性與穩定的關係，認識到與華坦誠接觸及直接表達關切的重要性，並重申台灣海峽和平穩定，對國際社會安全與繁榮不可或缺。

聲明指出，鑑於中國在國際社會的作用與經濟規模，有必要在全球挑戰與共同利益領域與華合作。聲明強調，G7的政策方針並非傷害中國，或阻礙中國經濟進步與發展，一個遵守國際規則、不斷發展的中國符合全球利益；重申不尋求脫鈎，但認識到經濟韌性需要去風險和多元化，將單獨和集體採取措施，減少關鍵供應鏈中的過度依賴。

續關切華人權狀況 G7表示，將繼續關切中國的人權狀況，包括西藏和新疆，並呼籲中方履行在《中英聯合聲明》和《基本法》所作承諾，其中規定香港享有的權利、自由和高度自治。G7亦嚴重關切東海和南海局勢，反對單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖；在台灣問題的基本立場不變，呼籲和平解決兩岸問題。G7又呼籲中方敦促俄羅斯停止侵略烏克蘭，支持與烏克蘭直接對話。