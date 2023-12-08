意國擬退一帶一路 華稱反對抹黑破壞
【本報綜合報道】第24次中國－歐盟領導人會晤昨日在北京舉行，意大利外交部長塔亞尼前一天在公開場合表示，意大利政府已經告知中國計劃退出「一帶一路」倡議，強調不會影響雙邊關係。中國外交部發言人汪文斌表示，堅決反對抹黑破壞共建「一帶一路」合作，反對陣營對抗製造割裂，國際社會普遍支持「一帶一路」。
塔亞尼表示，意方與中方簽訂的「一帶一路」協議「沒有產生預期的效果」，並且不再是意方的「優先事項」；又指未加入該協議的國家「取得更好的成果」。惟塔亞尼聲稱意大利此舉不是對中國作出的負面行為，也不會損害意中「極佳的」雙邊和貿易關係，「儘管中國是我們全球的競爭對手之一，但兩國關係仍然非常好」；又指雙方會在貿易關係的某些方面密切合作，旨在加強意大利在中國市場的地位。
意大利2019年參與「一帶一路」，是七大工業國集團（G7）中唯一與中方簽署有關諒解備忘錄的國家。根據協定，除非意大利今年底前退出，否則明年3月自動續期。意大利總理梅洛妮去年上台前稱，前朝政府決定加入「一帶一路」是嚴重錯誤。
中歐續合作護產業鏈
昨日早上在北京釣魚台國賓館，中國國家主席習近平會見訪華的歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾及歐盟委員會主席萊恩。中方表示，中歐應該不斷增強政治互信，凝聚戰略共識，排除各種干擾，加強對話與合作；中方願繼續推進高質量共建「一帶一路」，包括與歐盟「全球門戶」計劃對接。查爾斯‧米歇爾與萊恩表示，高度重視與華關係，不希望與中國脫鈎，希望雙方共同努力維護供應鏈產業鏈穩定安全。
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