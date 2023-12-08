兩岸國際

指逼維人生產光伏板 華斥BBC惡意誹謗

BBC聲稱英國陸軍項目涉嫌使用中國企業強迫新疆維吾爾族人生產的光伏板。（Getty Images圖片） BBC聲稱英國陸軍項目涉嫌使用中國企業強迫新疆維吾爾族人生產的光伏板。（Getty Images圖片）
BBC聲稱英國陸軍項目涉嫌使用中國企業強迫新疆維吾爾族人生產的光伏板。（Getty Images圖片）
指逼維人生產光伏板
英國廣播公司（BBC）日前報道，英國陸軍項目涉嫌使用中國企業強迫新疆維吾爾族人生產的光伏板。中國駐英國大使館發言人周三批評報道無中生有、惡意誹謗，中方對此堅決反對，奉勸BBC恪守新聞職業道德及基本操守，秉持客觀、公正、專業原則報道中國，停止為反華分子及謊言製造者提供炒作平台。
中國駐英國大使館發言人指出，中國新疆地方政府在充分尊重各族群眾就業意願及需求基礎上，積極採取就近就業、疆內跨區就業等措施，幫助各族群眾實現就業、擺脫貧困，過上幸福生活，充分保障各族群眾勞動就業權。他重申，新疆各族勞動者根據自己意願選擇職業，本着平等自願原則與企業依法簽訂勞動合同，獲得相應報酬，不會因民族、性別及宗教信仰不同而受到任何歧視。
針對新疆存在所謂「強迫勞動」，發言人指這純粹是個「彌天大謊」，個別西方國家及反華勢力反覆造謠惑眾，目的是要破壞新疆穩定，遏止中國發展，該種倒行逆施行徑不得人心，注定以失敗告終。
英指控援俄施制裁 中方反對
與此同時，英國政府周三以「支持俄羅斯戰爭機器」為由，宣布制裁多國46個實體以及個人，指他們參與俄羅斯軍事供應鏈，支持俄羅斯非法入侵烏克蘭，當中包括3家中國公司。中國駐英國大使館回應時表示，堅決反對英方違反國際法、濫用單邊制裁、損害中國企業正當權益的行徑，已經向英方提出嚴正交涉，敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁，強調中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益，正告英方任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。
中國駐英國大使館發言人強調，中國在烏克蘭問題上始終堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決，但英國政府罔顧國內國際民意，不斷火上澆油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，致使和平更加遙遙無期。英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，充分暴露英方的虛偽嘴臉。本報綜合報道
BBC被抨擊為反華及謊言分子提供炒作平台。BBC被抨擊為反華及謊言分子提供炒作平台。
BBC被抨擊為反華及謊言分子提供炒作平台。
中國駐英國大使館（圖）要求BBC恪守新聞道德。中國駐英國大使館（圖）要求BBC恪守新聞道德。
中國駐英國大使館（圖）要求BBC恪守新聞道德。
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