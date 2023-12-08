指逼維人生產光伏板 華斥BBC惡意誹謗

指逼維人生產光伏板 英國廣播公司（BBC）日前報道，英國陸軍項目涉嫌使用中國企業強迫新疆維吾爾族人生產的光伏板。中國駐英國大使館發言人周三批評報道無中生有、惡意誹謗，中方對此堅決反對，奉勸BBC恪守新聞職業道德及基本操守，秉持客觀、公正、專業原則報道中國，停止為反華分子及謊言製造者提供炒作平台。

中國駐英國大使館發言人指出，中國新疆地方政府在充分尊重各族群眾就業意願及需求基礎上，積極採取就近就業、疆內跨區就業等措施，幫助各族群眾實現就業、擺脫貧困，過上幸福生活，充分保障各族群眾勞動就業權。他重申，新疆各族勞動者根據自己意願選擇職業，本着平等自願原則與企業依法簽訂勞動合同，獲得相應報酬，不會因民族、性別及宗教信仰不同而受到任何歧視。

針對新疆存在所謂「強迫勞動」，發言人指這純粹是個「彌天大謊」，個別西方國家及反華勢力反覆造謠惑眾，目的是要破壞新疆穩定，遏止中國發展，該種倒行逆施行徑不得人心，注定以失敗告終。

英指控援俄施制裁 中方反對 與此同時，英國政府周三以「支持俄羅斯戰爭機器」為由，宣布制裁多國46個實體以及個人，指他們參與俄羅斯軍事供應鏈，支持俄羅斯非法入侵烏克蘭，當中包括3家中國公司。中國駐英國大使館回應時表示，堅決反對英方違反國際法、濫用單邊制裁、損害中國企業正當權益的行徑，已經向英方提出嚴正交涉，敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁，強調中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益，正告英方任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。

中國駐英國大使館發言人強調，中國在烏克蘭問題上始終堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決，但英國政府罔顧國內國際民意，不斷火上澆油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，致使和平更加遙遙無期。英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，充分暴露英方的虛偽嘴臉。本報綜合報道