再戰以軍猛攻 加薩端賴伊朗

加薩之戰再起，以軍是志在必得，也是沒有退路，因此施以更大的火力，加薩地區不限南北，盡在戰火之中。觀乎這幾天平民百姓死亡人數大增，可見以軍攻勢的兇猛。相對地，哈馬斯的反擊亦猛，不僅真主黨、胡塞武裝加強對以境內外的打擊，巴勒斯坦其他的武裝，如阿克薩烈士旅、傑哈德組織亦紛紛加入。除了投靠美國、以色列的巴解組織依然不動外，巴勒斯坦已是總動員了，雖然火力、軍力不可相比，巴勒斯坦的起義各軍，包括哈馬斯，卻是前赴後繼，士氣勝於以軍。

這樣雙方猛烈對戰的結果，當然是平民百姓特別是加薩婦孺死傷者眾。以軍在加薩不僅無差別地轟炸，也不理會早前所說南北分界的安排，對加薩南部進行無差別的攻擊，加薩便無一地不受打擊，居民無容身之地。以色列的目的是把加薩清空，把當地居民全部驅逐出外，這是赤裸裸的種族清洗滅絕的行動。若加薩成功，亦必然在西岸佔領區複製。加薩之戰不過是以巴之戰的一個部分，但加薩能守多久，便是西岸佔領區等可暫免以軍的大軍橫掃。

袖手旁觀 國際之恥 阿拉伯與伊斯蘭國家已大致團結一致對抗以色列，但僅止於口頭斥責和人道主義物資的援助加薩，集中於政治斡旋，沒有任何軍事行動作為支持。或許哈馬斯的庫存武器和武器生產有阿拉伯各國的資助，即使戰爭開始之後，仍可循地道供應物資，但對哈馬斯等的積極軍事支援只有真主黨與胡塞武裝，除非伊朗容許它們出擊，否則的話，與以軍作戰仍然端賴哈馬斯與巴勒斯坦武裝的負隅頑抗，也主要以哈馬斯為主。

這樣下去，加薩民眾死傷更多，國際社會可以坐視不理，只說不做嗎？美國依然無法阻止以軍的狂炸濫殺？最終是以軍在加薩殺了一遍，進行軍管，民眾被驅趕。但軍管只把加薩變成更為嚴控的集中營，留下的居民大有可能被近似二次大戰猶太集中營式的禁制虐待，不會按國際法標準。以色列已公開挑戰國際法，種族清洗、滅絕在以色列大致勝利下便在加薩完成，下一步是西岸佔領區。國際社會若袖手旁觀，這便是國際之恥。期間伊朗會否干預呢？只要伊朗系的武裝可進攻以色列，加薩便可救，巴勒斯坦亦可救，至少不會被粗暴簡單地清洗滅絕。

研究所所長 陳文鴻