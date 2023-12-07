採海水樣本 考察船遇世界最大冰山

【本報綜合報道】英國南極調查局周一表示，該國極地考察船「戴維‧阿滕伯勒爵士號」（RRS Sir David Attenborough）在前往南極執行其首次科研任務時，與世界最大冰山相遇。這一幸運邂逅，讓科學家能夠收集冰山周圍的海水樣本。

戴維‧阿滕伯勒爵士號上周五在南極半島尖端附近經過了名為「A23a」的巨型冰山。在船上工作的科學家泰勒（Laura Taylor）表示，冰山航線周圍的海洋表面海水樣本，可以幫助確定冰山周圍可能形成哪些生命，以及冰山和其他類似物體如何影響海洋中的碳含量。

研海洋碳含量營養物循環 她又指，雖然知道巨型冰山可以為其經過的水域提供營養，從而在極地創造繁榮的生態系統，但不知道特定冰山的規模和起源會對這個過程產生甚麼影響。

以英國博物學家戴維‧阿滕伯勒爵士（Sir David Attenborough）命名的極地考察船正在進行為期10天的科研之旅，旨在調查南極生態系和海冰如何推動全球海洋碳含量和營養物循環。調查局表示，此發現將有助於加深對氣候變遷如何影響南冰洋和當地生物的了解。