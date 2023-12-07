匠人回鄉拓商機 竹單車分銷外地

中國廣西河池市環江縣男子譚江永近年萌生創業想法，用竹子為原材料製作單車，成功打入外國市場，銷量逾6萬輛，引起網民的關注。外界質疑竹製單車的安全性，譚江永表示，竹的強度和堅韌度都非常高，避震效果較佳，至今未出現斷裂等情況，保養得宜可用5年至10年。

研發兩年 堅韌度高避震佳 內媒周二報道，主修服裝設計的譚江永大學畢業後，在上海從事竹藝設計工作期間，偶然接觸到竹子單車的概念，回到家鄉看到當地的大片竹林，於是便萌生用竹子製作單車的念頭，開啟創業路。他會挑選5年以上的實心竹和空心楠竹作原料，每一根都經過特殊工藝處理，令單車更加穩固。

譚江永研發第一輛竹製單車用時兩年，以往需經防霉處理、樹脂硬化、打磨、上漆及組裝等工序，全部由人工製造。惟現時結合人工和機器生產，提升了生產效率，製作一輛單車只需3至4天。製作完成後，譚江永會在不同路況進行人工測試，確保單車的承重量。

譚江永表示，目前的竹製單車種類包括山地車，公路車和兒童車，主要出口到瑞典、丹麥、以色列等國家，兒童款單車每輛約數百元（人民幣‧下同），成人單車達1,000元（約1,108港元）。他認為，竹製單車既是環保產品，又是工藝品，別具意義，希望未來能把毛南族的民族文化融入單車之中。本報綜合報道