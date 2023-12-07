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菲巴士失控墮崖17死
菲律賓中部安提圭省一輛巴士周二失控墮崖，造成一名嬰兒在內的17人死亡、11人受傷。失事巴士共載25名乘客和3名工作人員，撞上混凝土路障後墜落15米深的懸崖下。數十名警員和救援人員接報後到場，利用繩索及擔架把傷者抬上懸崖。目前7名傷者情況危殆、4人情況穩定。（綜合報道）
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