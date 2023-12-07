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意大利傳已退出一帶一路
法國傳媒昨引述消息報道，意大利已向中國表明退出「一帶一路」倡議。報道指意方已退出一帶一路，但沒透露細節。意國外交部長塔亞尼曾說，加入後沒預期效果。意大利是七大工業國集團成員國唯一與中方簽有關諒解備忘錄國家。（綜合報道）
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