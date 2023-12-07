尼日利亞軍方誤轟村莊 85死

陸軍參謀長拉格巴賈中將到訪遇襲的通敦比里村（Tundun Biri）時，就誤炸一事致歉，並在到醫院探望傷者承諾會承擔醫療開支。陸軍發言人解釋，出動無人機空襲之前，負責空中巡邏的部隊觀察到了一群人，並誤認他們的活動模式與土匪相似，而拉格巴賈已下令調查。蒂努布透過發言人在聲明中，形容事件「非常不幸、令人不安和痛苦」，指示徹底、全面調查事件，並呼籲民眾保持冷靜。

尼日利亞軍方為應對武裝分子的綁架和殺戮問題，會發動空襲加以打擊，但同時也造成多宗平民傷亡的事件。今次事故中有目擊者表示，事發時村民正在進行一項一年一度的穆斯林慶祝活動，在晚上9時左右，村民們首先聽到一聲巨響，他們紛紛躲避，村民回過神來意識到是炸彈爆炸時，他們開始幫助傷者並搬運死者；但大約30分鐘後，又聽到一聲爆炸，造成更多人死亡。有村民稱，建築物屋頂和樹枝上散落着死者的殘肢，其中大部分是兒童，也有一些幸存的嬰兒從正在向他們哺乳的亡母身邊被帶走，點算後共有97具屍體，數字與官方公布不同。