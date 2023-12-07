尼日利亞軍方誤轟村莊 85死
【本報綜合報道】尼日利亞軍方周日晚在西北部卡杜納州出動無人機空襲疑似武裝分子，結果誤轟一條村莊，官方指造成85名平民死亡、66人受傷，死傷包括婦女及兒童，有目擊聲稱死亡人數更多。總統蒂努布周二下令徹查事件，並呼籲民眾冷靜。
出動無人機 以為土匪
陸軍參謀長拉格巴賈中將到訪遇襲的通敦比里村（Tundun Biri）時，就誤炸一事致歉，並在到醫院探望傷者承諾會承擔醫療開支。陸軍發言人解釋，出動無人機空襲之前，負責空中巡邏的部隊觀察到了一群人，並誤認他們的活動模式與土匪相似，而拉格巴賈已下令調查。蒂努布透過發言人在聲明中，形容事件「非常不幸、令人不安和痛苦」，指示徹底、全面調查事件，並呼籲民眾保持冷靜。
尼日利亞軍方為應對武裝分子的綁架和殺戮問題，會發動空襲加以打擊，但同時也造成多宗平民傷亡的事件。今次事故中有目擊者表示，事發時村民正在進行一項一年一度的穆斯林慶祝活動，在晚上9時左右，村民們首先聽到一聲巨響，他們紛紛躲避，村民回過神來意識到是炸彈爆炸時，他們開始幫助傷者並搬運死者；但大約30分鐘後，又聽到一聲爆炸，造成更多人死亡。有村民稱，建築物屋頂和樹枝上散落着死者的殘肢，其中大部分是兒童，也有一些幸存的嬰兒從正在向他們哺乳的亡母身邊被帶走，點算後共有97具屍體，數字與官方公布不同。
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