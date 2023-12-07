美警搜查民居遇爆炸 亞裔男戶主亡

【本報綜合報道】美國維珍尼亞州阿靈頓一間民居，周一在警方準備搜查期間突然猛烈爆炸，場面震撼。3名警察受輕傷，警方周二推斷屋內一名亞裔男子死亡，正調查事件。死者社交媒體帳戶充斥謾罵警察和政府言論，又聲稱鄰居是白人指派監視他的間諜。

傳出槍聲及發射信號彈 事發於阿靈頓北伯靈頓街800號街區，距離華盛頓僅15分鐘車程。警方周一下午4時45分接報有民居傳出槍聲，到場發現住戶曾30多次發射信號彈。警方試圖聯繫住戶不果，包圍民居並試圖執行搜查令時，屋內傳出多聲槍響。警方於是向屋內投放不易燃刺激性化學物，希望迫使住戶現身。惟民居在晚上8時25分爆炸，碎片直衝半空。

阿靈頓警察局證實，爆炸前已斷涉事民居煤氣管道，並疏散鄰近複式民居住戶。爆炸對鄰近10至12幢房屋造成影響，原因仍在調查。警方事後在屋內發現一具遺骸，證據顯示屬於56歲男子詹姆士‧劉（James Yoo，音譯），法醫將確認死者身份。劉男曾向警方投訴噪音問題，並向聯邦調查局提交有關涉嫌欺詐的線索。