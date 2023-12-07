自導自演墜機 美網紅妨礙調查判囚

雅各布

【本報綜合報道】美國一名YouTuber前年在加州蓄意撞毀小型飛機，拍攝荒野求生影片吸引瀏覽，同時妨礙聯邦部門調查墜機。加州中區聯邦地區法院周一裁定判處被告監禁6個月，強調有必要判刑以防止他人倣效。

跳傘逃生 運走殘骸 前單板滑雪越野運動員雅各布（Trevor Jacob）2021年11月單獨駕駛小型飛機，在洛斯帕德里斯國家森林上空棄機跳傘逃生。全國運輸安全委員會（NTSB）要求雅各布交代飛機墜毀位置，雅各布聲稱不知情後，卻於同年12月10日與朋友運走飛機殘骸。雅各布12月23日在YouTube上載名為《我撞毀我的飛機》的影片，吸引數百萬人次瀏覽，他在片中宣傳一款銀包產品。

雅各布今年與加州中區聯邦檢察官達成認罪協議，他承認一項妨礙聯邦調查破壞及隱瞞罪名，並致函法官稱真誠感到抱歉。代表律師認為雅各布在新冠疫情獨自生活，作出一系列錯誤選擇，希望獲判緩刑。檢察官強調，雅各布犯罪行為很可能是為博取關注，獲取經濟利益，但這種膽大妄為的做法不能被容忍。