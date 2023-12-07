倘特朗普不競逐總統 拜登：我未必會參選

拜登

距離美國2024年總統選舉不足一年時間，踏入81歲高齡不久總統拜登前天親赴麻省波士頓出席選舉籌款活動。他提到假如共和黨總統參選人、前總統特朗普不再競選總統，自己亦不確定會否尋求連任，震驚旗下多名負責競選人員及顧問，最終改稱會繼續堅持下去。

拜登當天強調，民主黨絕對不能讓特朗普再次入主白宮，並多番發表針對對方言論，包括直接點名指摘該名前總統毫不掩飾尋求再次當選企圖，包括有意終止前總統奧巴馬推行《平價醫療法案》（ACA，又稱奧巴馬醫改）及宣稱要像對待「害蟲」一樣剷除政治對手等，直言「無人會懷疑我們的民主再次面臨風險」。

惟拜登亦提及只要該名共和黨大熱總統參選人一旦棄選，自己屆時亦不知應否繼續爭取連任。美媒引述消息報道，多名競選人員及顧問對此紛紛感到驚訝，其中一人甚至回應：「哎呀。」資料顯示，拜登已是美國國家史上最年長在位總統，只要成功連任，卸任時年齡將達到86歲。

言論惹議 改口堅持下去 面對外界質疑有關言論是否暗示有意讓路，拜登同日在較後時間澄清：「不是，不是現在。」他重申由於特朗普正在競選總統，自己不會停下腳步，繼續堅持下去。被問及假如特朗普確實棄選時會否繼續爭取連任，他一改之前言論：「但看看……他（特朗普）正競選，我必須競選。」

與拜登一樣，特朗普目前聚焦受訪及選舉籌款活動。被問及有何回應時，他同日接受霍士新聞訪問時僅稱似乎有人故意製造有關話題。他另保證一旦再次入主白宮，不會濫用權力報復他人，不過不包括上任後第一天，理由是他希望封鎖邊境。

根據多項全國性最新民調顯示，拜登支持度介乎43%至46%左右，相反特朗普支持度則由42%至50%不等，無人取得明顯優勢。另有英媒民調顯示，拜登執政支持度只得四成，接近任內最低水平，或揭示總統在未來選戰將面臨艱苦挑戰。

本報綜合報道

特朗普 拜登強調，民主黨絕對不能讓特朗普入主白宮。