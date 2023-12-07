美對涉西岸暴力事件人士 設簽證禁令

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周二宣布新政策，向涉嫌參與約旦河西岸針對巴勒斯坦人暴力事件的個人實施簽證禁令，目標主要是以色列籍的極端猶太定居者。

布林肯在聲明中稱，美國國務院的新簽證限制，針對據信參與破壞西岸和平、安全或穩定的個人，包括實施暴力或採取其他不當行為限制平民獲取基本服務和基本必需品的人，而有關人士的直系親屬也可能受簽證限制影響。布林肯指出，政策適用於對約旦河西岸襲擊事件負責的以色列人和巴勒斯坦人，但也表示：「我們已向以色列政府強調，需要採取更多行動，向在西岸對巴勒斯坦人實施暴力襲擊的極端主義定居者追究責任。」

料影響數十人 布林肯沒有透露簽證限制影響的人名字和數目，但國務院發言人米勒指新政策預計影響數十人，甚至可能影響他們的家庭成員；又稱受影響的以色列公民會收到通知，其所持有獲准進入美國的簽證會被撤銷；目前沒有簽證的受影響以色列公民則不會收到通知，但是若他們申請簽證則會被拒絕。