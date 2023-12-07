以總理稱無法藉停火全釋人質 家屬不滿 提前離場抗議

【本報綜合報道】以哈戰事持續，仍有138名人質扣押在加薩。以色列總理內塔尼亞胡周二與人質家屬會面，稱無法通過停火協議釋放所有人質。部分家屬因不滿政府無任何營救計劃而提前離場，更有人要求內塔尼亞胡辭職。

內塔尼亞胡在會面中表示，扣押在加薩地帶的人質正面臨飢餓、身體和精神層面虐待，甚至有人質遭受性侵和殘酷強暴等遭遇，形容事件令其心碎。他同時對人質家屬表達尊重，直言無法一次把所有人質帶回以色列，強調若情況許可，將不遺餘力地救回他們。不過，不少人質家屬對此並不買帳，更批評會面內容混亂且醜陋，形容感覺自己的智商受到侮辱，譴責以色列政府毫無作為。