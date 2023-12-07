攻入南加薩最大城市 以軍進第三階段戰鬥

美料下月前過渡至強度較低攻勢 以軍加強對加薩地帶南部的地面攻勢，周二宣稱攻入加薩南部最大城市汗尤尼斯市中心。以色列國防軍參謀長哈列維表示，在加薩針對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的地面攻勢已進入第三階段。

哈列維說，戰事開始60天後以軍除包圍汗尤尼斯外，亦正努力擴大加薩走廊北部作戰成果，過去幾天哈馬斯許多作戰人員包括高級指揮官被殲滅。他指地面行動已進入第三階段，以軍佔領了加薩北部的許多哈馬斯據點，現正針對哈馬斯在南部的重心開展行動。以軍南方司令部司令芬克爾曼則在聲明中形容，周二是以軍在加薩展開地面行動以來，戰鬥最激烈的一天。他稱以軍不但在加薩北部的賈巴利亞和舒加艾耶市中心戰鬥，在晚上也攻入南部汗尤尼斯市中心。

以軍第162旅開始向賈巴利亞縱深地帶推進，以軍第551預備役旅在國家安全局、海軍特種部隊配合下，突襲賈巴利亞的哈馬斯安全總部，發現各種武器裝備及情報文件。以色列空軍繼續轟炸加薩，並在與傘兵旅的聯合行動中，成功打擊哈馬斯努赫巴特種部隊群集目標。以色列海軍亦打擊加薩沿岸，支援地面部隊。《華盛頓郵報》引述以色列安全官員消息指，目前已擊斃至少5,000名哈馬斯武裝分子，但哈馬斯約3萬人的軍事力量仍完好無損。

白宮被指對未來行動擔憂 另有美國傳媒報道，美國官員預計以色列新階段行動將持續數周，然後可能在明年1月前過渡到強度較低、高度在地化的戰術，專門針對特定哈馬斯武裝分子和領導人。報道指，白宮高級官員多次公開呼籲以色列採取更多措施減少平民傷亡，但白宮一直避免直接批評以色列任何策略，因為他們認為與其當眾大聲羞辱以色列，在背後悄悄勸告他們會更為有效。但知情美國高級官員透露，以色列對美國提供軍事建議的反應，不能用「樂於接受」來形容，白宮對以色列未來數周行動深表擔憂。

以色列官員在公開場合和私下堅稱，以軍行動最終目標之一是削弱哈馬斯力量，令對方無法重演今年10月7日突襲以色列的行動。美國高級官員認為，上述目標難以在今年年底前實現，以巴衝突將是長期戰役。美國已在強硬和直接的對話中堅定警告以色列，強調以軍不能重演其在加薩北部使用的毀滅性戰術。

以軍致歉 稱誤殺黎巴嫩兵 此外，以軍和黎巴嫩真主黨在兩國邊境持續交火，以軍周二罕見就錯誤擊斃一名黎巴嫩軍隊士兵致歉，強調黎巴嫩部隊不是以方行動目標。本報綜合報道

加薩平民死於空襲。（Getty Images圖片） 哈列維 以軍繼續在加薩的地面行動。