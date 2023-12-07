英指俄7萬士兵陣亡 28萬人傷

【本報綜合報道】英國國防部周一表示，去年2月24日至本年11月期間，俄羅斯國防部正規軍可能有近5萬人在烏克蘭陣亡，約18萬至24萬人負傷。瓦格納集團僱傭兵或有2萬人戰死，多達4萬人受傷。

總括而言，俄羅斯可能有大約22萬至28萬人受傷，接近7萬人陣亡，估計戰鬥人員總傷亡在29萬至35萬之間，中位數或是32萬。英國國防情報局指出，由於俄軍內部長期存在虛報文化，俄羅斯政府知道的總傷亡數字可能更少。根據國防情報局標準，概率尺度分為7個不同數值範圍，其中「可能」是指50%至75%的概率區間。

與烏估計相若 無獨有偶，英國的估算數字與烏克蘭總參謀部相若，後者指截至周一俄軍共損失逾33.2萬人。根據英媒與俄羅斯獨立傳媒推斷，截至本月1日共38,261名俄軍發出訃告。俄烏官方均沒有公布損失數據，因此為外界留下猜測空間。《紐約時報》8月曾稱，俄羅斯有30萬人傷亡，其中12萬人陣亡，而烏克蘭有7萬人死亡，10萬人受傷。