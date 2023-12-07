美援烏資金乾塘 促國會通過8268億方案

美國總統拜登提出緊急撥款法案，希望為軍援以色列、烏克蘭及台灣提供1,060億美元（約8,268億港元）資金。參議院昨日表決前夕，國務院發言人米勒周二表示，美國將無力向烏克蘭提供安全援助，呼籲國會盡快採取行動。

俄被指毀烏供暖設施 米勒指出，俄羅斯持續對烏克蘭的關鍵基礎設施發動攻擊，破壞供暖設施，估計烏克蘭將面臨「非常艱難的冬天」，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，對美國國家安全利益至關重要。他指離年底只有數周時間，希望國會盡快採取行動。如果沒有國會支持，國務院無法繼續為烏克蘭的安全援助提供資金，目前已耗盡97%分配資源，資金所餘無幾。

財政部長耶倫同日警告，若國會未能通過援助，美國將需為烏克蘭的失敗負責。

共和黨揚言投反對票 參議院周二下午召開一場機密簡報會，邀請拜登政府內閣層級官員出席。惟烏克蘭總統澤連斯基在最後一刻取消視像出席，會議隨後變成一場黨派之爭的大吵大鬧。共和黨參議員揚言除非民主黨同意在法案加入美墨邊境管制措施，否則會投下反對票。參議院共和黨領袖麥康奈爾表明，希望共和黨參議員投票反對向烏克蘭和以色列提供額外援助，以示共和黨人堅持改變美國邊境政策的立場。民主黨陣營亦有反對聲音，參議員桑德斯批評以色列目前正展開不道德戰爭，並違反國際法，強調美國不能成為同謀。

眾議院長盼邊境保障 由於民主黨在參議院有微弱多數優勢，預料法案較大機會通過。即使法案在參議院通過，仍需共和黨控制的眾議院表決通過。眾議院議長約翰遜指摘白宮仍未向國會提交全面報告，說明對烏克蘭的軍事及人道援助詳細支出，並闡釋如何確保烏克蘭加快取勝的戰略。他斥拜登到目前為止未能提出明確目標，也未能按時向烏克蘭提供所需武器。他抨擊拜登沒有接觸國會共和黨人，討論合乎邏輯的改革，而是無視現實，選擇政治作秀。約翰遜重申，只有在美國邊境安全得到保障，白宮能提出明確計劃解決俄烏戰事的情況下，共和黨人才會批准向烏克蘭提供更多撥款。

對於共和黨人拒絕合作，拜登形容不援助烏克蘭是瘋狂行為，違背美國利益。若美國國會最終未能就向烏克蘭提供援助問題達成一致，將延至聖誕節假期後完成表決。眾議院議員的聖誕節假將於12月14日開始，參議員的聖誕節假期將於12月15日開始。眾議院將於明年1月9日恢復工作，參議院將於明年1月8日恢復工作。本報綜合報道