峇里島打卡 廣東女周身傷

不少遊客喜歡前往印尼峇里島度假，參觀著名景點「惡魔的眼淚」。廣東佛山一名女子在該處景點拍照時遭大浪拍擊、跌倒在鋒利的礁石上，導致全身出現多處傷痕。事隔兩個月，她的左腿還未完全康復。「惡魔的眼淚」懸崖底端有被海水沖刷洞穴，由於壓強不同，海浪與狹窄崖壁劇烈撞擊後形成巨大浪柱。（綜合報道）